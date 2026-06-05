88% компаний уже используют ИИ хотя бы в одной бизнес-функции

На ПМЭФ первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин представил данные о стремительном проникновении искусственного интеллекта в корпоративный сектор. Технологический прорыв последних трёх лет сделал генеративный ИИ и агентные системы доступными для массового бизнеса.

Согласно данным McKinsey, экономический эффект от внедрения ИИ уже заметен: 39% компаний отмечают значительный вклад ИИ в EBIT, а лидеры достигают прироста EBIT на 5% и более. В 2026 году 40% корпоративных приложений будут оснащены специализированными ИИ-агентами (против менее чем 5% в 2025 году). Рынок агентного ИИ к 2034 году превысит сотни миллиардов долларов. Компании, использующие ИИ для роста и инноваций, получают больше преимуществ, чем те, кто фокусируется только на эффективности.

«Агентная экономика становится реальностью благодаря технологической зрелости, росту инвестиций и изменению бизнес-моделей. На практике мы уже находимся в фазе перехода к такой модели. Многие сценарии пока ещё пилотируются, но ключевые элементы уже существуют: автономные агенты с правом действия, ИИ в критических производственных контурах, самосовершенствующиеся системы, а также взаимодействие агента с агентом, когда ИИ одной компании способен договариваться с ИИ другой компании. В Сбере, например, уже более 1000 агентов и GenAI-инициатив. Агентный подход постепенно переходит из экспериментальной среды в промышленную, но вместе с ростом автономности резко возрастают требования к архитектуре, контролю и безопасности. Однако для массового успеха необходимы не только технологии, но и пересмотр рабочих процессов, корпоративной культуры и управления данными», – Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.