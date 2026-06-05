Греф поставил диагноз экономике: „Инерция закончилась“, и защитил „живопырки“ от нападок

На деловом завтраке «Сбера» в рамках ПМЭФ развернулась жаркая дискуссия о будущем российской экономики. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что страна исчерпала традиционные факторы роста, в то время как вице-премьер Александр Новак призвал не впадать в крайности, сообщает РБК.

Исчерпание резервов

По мнению Грефа, экономика подошла к пределу своих возможностей:

– Низкая безработица: Рынок труда перегрет, свободных рук нет.

– Высокая загрузка мощностей: Производственные линии работают на пределе.

– Производительность труда: Растет медленнее, чем зарплаты.

«Традиционные, инерционные факторы экономического роста на сегодняшний день подходят к исчерпанию», — констатировал глава «Сбера». Он задался вопросом, какой должна быть новая модель роста, чтобы избежать инвестиционной паузы.

Экономика — живой механизм

Вице-премьер Александр Новак не согласился с такой оценкой, назвав её крайностью. Он напомнил, что экономика циклична, и после бурного роста наступает период охлаждения. «Экономика — это меняющийся механизм, в котором что-то исчерпывается, а что-то появляется новое», — отметил Новак. Он подчеркнул, что многие отрасли показали рост в тяжелейших условиях, используя внутренние резервы. Ключевой задачей он назвал переток рабочей силы в сектора с высокой добавленной стоимостью.

Битва за «живопырки»: Греф защитил бизнес

Дискуссия продолжилась в другом ключе — о роли бизнеса. Депутат Андрей Макаров раскритиковал создание условий для «живопырок» (мелких компаний), намекая на их сомнительную пользу. Греф парировал резко и по существу: «Живопырки и есть эта самая экономика».

«Именно они, бизнес — большие живопырки, маленькие живопырки и предприниматели — которые создают эту самую добавленную стоимость, они и есть основа экономики», — заявил он.