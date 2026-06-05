Полюс сохранит капзатраты выше $2 млрд

Полюс подтвердил план капитальных затрат на 2026 год на уровне $2,2–2,5 млрд. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global, для компании это не новая цифра, но важное подтверждение того, что даже при высокой ключевой ставке Банка России и достаточно крепком рубле менеджмент не снижает темп инвестиций в крупные проекты.

«Главные деньги идут в Сухой Лог, Чульбаткан и Чертово Корыто. На мой взгляд, это правильно с точки зрения долгосрочной добычи, так как Полюсу нужно заранее готовить новую ресурсную базу и будущий рост темпов производства», — поясняет эксперт.

«Но для рынка акций здесь есть и ограничитель, так как чем выше капзатраты, тем меньше свободный денежный поток и тем осторожнее инвесторы будут смотреть на дивиденды в ближайшие годы», — предупреждает Чернов.

По словам аналитика, сильная сторона Полюса остается прежней: компания зарабатывает на дорогой стоимости золота, имеет низкую долговую нагрузку и сохраняет одну из лучших маржинальностей в российском секторе золотодобычи. «По итогам 2025 года соотношение чистый долг/EBITDA было на уровне около 1,1х, поэтому текущая инвестпрограмма выглядит немного тяжелой, но абсолютно не критичной для баланса», — уточняет эксперт.

«Поэтому и вывод для стоимости акций будет умеренно позитивный. Полюс остается защитной историей через само золото, но быстрый рост котировок будет сдерживать все еще достаточно дорогой рубль и высокий инвестиционный цикл», — считает Чернов.

«Наш таргет — 2800 рублей за акцию на горизонте 12 месяцев — подтверждаю, рекомендация остается "покупать"», — заключает Владимир Чернов.