Опубликована программа празднования Дня города в Иркутске в 2026 году

Иркутяне и гости города 6 и 7 июня отметят 365-летие со дня основания столицы Прибайкалья. Праздничные мероприятия будут организованы на шести локациях: в сквере имени Кирова, на площади графа Сперанского, площади у памятника Александру III, островах Юность и Конный, Нижней набережной и улице Урицкого.

В программе:

6 июня

Сквер имени Кирова

13:00 – 20:00

Площадка планетария

14:00 – 18:00

Фестиваль национальных культур

14:00 – 18:00

Работа интерактивных площадок

13:00 – 20:00

Выставка ретро автомобилей (парковка на Ленина, 146)

Площадь графа Сперанского

17:00 – 18:30

Выступление городских кавер-групп

18:30 – 20:00

Юбилейное театрализованное представление

20:00 – 21:00

Выступление группы «Братья Грим»

21:00 – 22:00

Выступление группы «Дискотека Авария»

Площадь у памятника Александру III

10:00 – 11:00

Регистрация участников акции «Домик Счастья»

13:00 – 20:30

Музыкальный фестиваль от радио мСм «Музыка моего города»

18:30 – 19:30

«Хит Хор» — установление рекорда России по массовому исполнению песни «Матушка-земля»

20:00 – 22:00

DJ-марафон (танцевальный блок)

Остров Юность

10:30 – 16:00

Спортивные соревнования по кибатлетике

12:00 – 17:00

Интерактивные зоны ИГЦ «Патриот»

12:00 – 17:00

Мастер-классы «Литературного квартала» (28 библиотек)

Амфитеатр «Ракушка»

11:30 – 12:00

Награждение победителей фестиваля «Домик Счастья»

12:00 – 13:00

Презентация сборника стихотворений «Свет Родины»

13:00 – 16:00

Уникальный инклюзивный концерт

15:30 – 16:00

Специальный гость — основатель Инклюзивного ресурсного центра Алексей Транцев

16:00 – 17:00

Спектакль «Колобок» от театра кукол «Аистёнок»

Остров Конный

13:00 – 18:00

Работа детских интерактивных площадок

13:00 – 18:00

Бесплатное мороженое для детей!

14:00 – 17:00

Детская концертная программа, парад детских колясок, шествие близнецов, лекторий от сотрудников городского перинатального центра, акции «Я иркутянин» и «В ожидании чуда»

Нижняя набережная

13:00 – 19:00

Фестиваль-конкурс «БабрАрт»

Улица Урицкого

10:00 – 17:00

Работа танцевальных площадок

13:00 – 20:00

Выставка тюнингованных автомобилей

13:00 – 20:00

Арт-площадка (разрисовка машин, мастер-классы)

14:00 – 18:00

Гала-концерт хореографических коллективов города

18:00 – 20:00

Мастер-класс хореографа Алексея Борхонова

7 июня

Площадь у памятника Александру III

11:00 – 13:00

Выступление духового муниципального оркестра («Воскресный бульвар»)

14:00 – 16:00

Музыкальный фестиваль «Голос моего города» от радио мСм

16:00 – 17:00

Конкурс «Битва голосов»

17:30 – 20:50

Музыкальный фестиваль «Музыка моего города» от радио мСм

21:00 – 22:00

Выступление звездных гостей

NANSI & SIDOROV

Остров Юность