Опубликована программа празднования Дня города в Иркутске в 2026 году

Иркутяне и гости города 6 и 7 июня отметят 365-летие со дня основания столицы Прибайкалья. Праздничные мероприятия будут организованы на шести локациях: в сквере имени Кирова, на площади графа Сперанского, площади у памятника Александру III, островах Юность и Конный, Нижней набережной и улице Урицкого.
В программе:
6 июня
Сквер имени Кирова
-
13:00 – 20:00
Площадка планетария
-
14:00 – 18:00
Фестиваль национальных культур
-
14:00 – 18:00
Работа интерактивных площадок
-
13:00 – 20:00
Выставка ретро автомобилей (парковка на Ленина, 146)
Площадь графа Сперанского
-
17:00 – 18:30
Выступление городских кавер-групп
-
18:30 – 20:00
Юбилейное театрализованное представление
-
20:00 – 21:00
Выступление группы «Братья Грим»
-
21:00 – 22:00
Выступление группы «Дискотека Авария»
Площадь у памятника Александру III
-
10:00 – 11:00
Регистрация участников акции «Домик Счастья»
-
13:00 – 20:30
Музыкальный фестиваль от радио мСм «Музыка моего города»
-
18:30 – 19:30
«Хит Хор» — установление рекорда России по массовому исполнению песни «Матушка-земля»
-
20:00 – 22:00
DJ-марафон (танцевальный блок)
Остров Юность
-
10:30 – 16:00
Спортивные соревнования по кибатлетике
-
12:00 – 17:00
Интерактивные зоны ИГЦ «Патриот»
-
12:00 – 17:00
Мастер-классы «Литературного квартала» (28 библиотек)
Амфитеатр «Ракушка»
-
11:30 – 12:00
Награждение победителей фестиваля «Домик Счастья»
-
12:00 – 13:00
Презентация сборника стихотворений «Свет Родины»
-
13:00 – 16:00
Уникальный инклюзивный концерт
-
15:30 – 16:00
Специальный гость — основатель Инклюзивного ресурсного центра Алексей Транцев
-
16:00 – 17:00
Спектакль «Колобок» от театра кукол «Аистёнок»
Остров Конный
-
13:00 – 18:00
Работа детских интерактивных площадок
-
13:00 – 18:00
Бесплатное мороженое для детей!
-
14:00 – 17:00
Детская концертная программа, парад детских колясок, шествие близнецов, лекторий от сотрудников городского перинатального центра, акции «Я иркутянин» и «В ожидании чуда»
Нижняя набережная
-
13:00 – 19:00
Фестиваль-конкурс «БабрАрт»
Улица Урицкого
-
10:00 – 17:00
Работа танцевальных площадок
-
13:00 – 20:00
Выставка тюнингованных автомобилей
-
13:00 – 20:00
Арт-площадка (разрисовка машин, мастер-классы)
-
14:00 – 18:00
Гала-концерт хореографических коллективов города
-
18:00 – 20:00
Мастер-класс хореографа Алексея Борхонова
7 июня
Площадь у памятника Александру III
-
11:00 – 13:00
Выступление духового муниципального оркестра («Воскресный бульвар»)
-
14:00 – 16:00
Музыкальный фестиваль «Голос моего города» от радио мСм
-
16:00 – 17:00
Конкурс «Битва голосов»
-
17:30 – 20:50
Музыкальный фестиваль «Музыка моего города» от радио мСм
-
21:00 – 22:00
Выступление звездных гостей
NANSI & SIDOROV
Остров Юность
-
12:00 – 18:00
Интерактивные площадки «Литературного квартала»
-
12:00 – 15:00
Концерт «Литературного квартала»
-
15:00 – 16:00
Установление рекорда газеты «Комсомольская правда» «365 страниц любви к городу»
-
16:00 – 17:00
Выступление поэта и драматурга Дмитрия Кравченко
-
17:00 – 18:00
Церемония награждения иркутян «Время. События. Люди»
-
18:00 – 19:30
Выступление артистов театра народной драмы