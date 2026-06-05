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Опубликована программа празднования Дня города в Иркутске в 2026 году

Иркутяне и гости города 6 и 7 июня отметят 365-летие со дня основания столицы Прибайкалья. Праздничные мероприятия будут организованы на шести локациях: в сквере имени Кирова, на площади графа Сперанского, площади у памятника Александру III, островах Юность и Конный, Нижней набережной и улице Урицкого.

В программе:

6 июня

Сквер имени Кирова

  • 13:00 – 20:00
    Площадка планетария

  • 14:00 – 18:00
    Фестиваль национальных культур

  • 14:00 – 18:00
    Работа интерактивных площадок

  • 13:00 – 20:00
    Выставка ретро автомобилей (парковка на Ленина, 146)

Площадь графа Сперанского

  • 17:00 – 18:30
    Выступление городских кавер-групп

  • 18:30 – 20:00
    Юбилейное театрализованное представление

  • 20:00 – 21:00
    Выступление группы «Братья Грим»

  • 21:00 – 22:00
    Выступление группы «Дискотека Авария»

Площадь у памятника Александру III

  • 10:00 – 11:00
    Регистрация участников акции «Домик Счастья»

  • 13:00 – 20:30
    Музыкальный фестиваль от радио мСм «Музыка моего города»

  • 18:30 – 19:30
    «Хит Хор» — установление рекорда России по массовому исполнению песни «Матушка-земля»

  • 20:00 – 22:00
    DJ-марафон (танцевальный блок)

Остров Юность

  • 10:30 – 16:00
    Спортивные соревнования по кибатлетике

  • 12:00 – 17:00
    Интерактивные зоны ИГЦ «Патриот»

  • 12:00 – 17:00
    Мастер-классы «Литературного квартала» (28 библиотек)

Амфитеатр «Ракушка»

  • 11:30 – 12:00
    Награждение победителей фестиваля «Домик Счастья»

  • 12:00 – 13:00
    Презентация сборника стихотворений «Свет Родины»

  • 13:00 – 16:00
    Уникальный инклюзивный концерт

  • 15:30 – 16:00
    Специальный гость — основатель Инклюзивного ресурсного центра Алексей Транцев

  • 16:00 – 17:00
    Спектакль «Колобок» от театра кукол «Аистёнок»

Остров Конный

  • 13:00 – 18:00
    Работа детских интерактивных площадок

  • 13:00 – 18:00
    Бесплатное мороженое для детей!

  • 14:00 – 17:00
    Детская концертная программа, парад детских колясок, шествие близнецов, лекторий от сотрудников городского перинатального центра, акции «Я иркутянин» и «В ожидании чуда»

Нижняя набережная

  • 13:00 – 19:00
    Фестиваль-конкурс «БабрАрт»

Улица Урицкого

  • 10:00 – 17:00
    Работа танцевальных площадок

  • 13:00 – 20:00
    Выставка тюнингованных автомобилей

  • 13:00 – 20:00
    Арт-площадка (разрисовка машин, мастер-классы)

  • 14:00 – 18:00
    Гала-концерт хореографических коллективов города

  • 18:00 – 20:00
    Мастер-класс хореографа Алексея Борхонова

7 июня

Площадь у памятника Александру III

  • 11:00 – 13:00
    Выступление духового муниципального оркестра («Воскресный бульвар»)

  • 14:00 – 16:00
    Музыкальный фестиваль «Голос моего города» от радио мСм

  • 16:00 – 17:00
    Конкурс «Битва голосов»

  • 17:30 – 20:50
    Музыкальный фестиваль «Музыка моего города» от радио мСм

  • 21:00 – 22:00
    Выступление звездных гостей
    NANSI & SIDOROV

Остров Юность

  • 12:00 – 18:00
    Интерактивные площадки «Литературного квартала»

  • 12:00 – 15:00
    Концерт «Литературного квартала»

  • 15:00 – 16:00
    Установление рекорда газеты «Комсомольская правда» «365 страниц любви к городу»

  • 16:00 – 17:00
    Выступление поэта и драматурга Дмитрия Кравченко

  • 17:00 – 18:00
    Церемония награждения иркутян «Время. События. Люди»

  • 18:00 – 19:30
    Выступление артистов театра народной драмы


/ Сибирское Информационное Агентство /
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