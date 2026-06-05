В центре Иркутска перекроют движение на время празднования Дня города

В связи с проведением мероприятий, посвященных 365-летию Иркутска, в центре города 6 и 7 июня будет временно перекрыто движение транспорта. Водителей просят заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути объезда.

С 14:00 до 23:00 6 июня будут закрыты для проезда улицы Ленина, Сухэ-Батора, Чкалова, Рабочая, Некрасова, Российская, бульвар Гагарина, площадь графа Сперанского, а также въезд на остров Конный.

7 июня движение будет прекращено с 7:00 до 22:00 на участках бульвара Гагарина и улицы Карла Маркса, а также на въезде на остров Конный. Парковка автомобилей вблизи мест проведения массовых мероприятий недопустима.

Праздничные мероприятия в честь 365-летия Иркутска пройдут 6 и 7 июня на шести городских площадках. В программе – выступления звезд, концерты, фестивали и инклюзивные мероприятия. Ограничения движения вводятся для обеспечения безопасности горожан и гостей столицы Прибайкалья.