На Иерусалимской лестнице в Иркутске начались ремонтные работы

В Иркутске продолжают обновление общественных пространств в преддверии Дня города. На этой неделе приступили к ремонтным работам на Иерусалимской лестнице.

«Мы контролируем все работы на объекте. Обновление клумб подрядная организация планирует завершить до 1 июля. Деревянный настил заменят до конца следующей недели. Есть еще второй такой же – самый нижний. В этом году в планах и его замена на плитку», — рассказали в МКУ «Городская среда».

Один подрядчик выполняет облицовку клумб, расположенных посередине лестницы, гранитной плиткой. Второй подрядчик провел демонтаж старого деревянного настила и укладывает вместо него плиточное покрытие.

Работы ведутся на двух участках лестницы. В планах городских служб также замена на плитку самого нижнего деревянного настила в этом году. Иерусалимская лестница является одним из знаковых общественных пространств Иркутска.