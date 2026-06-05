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Теплоход «Семен Батагаев» сняли с маршрута «МРС – Ольхон»

Теплоход «Семен Батагаев» временно не выполняет рейсы на паромной переправе по маршруту «МРС – остров Ольхон – МРС», сообщили в пресс-службе «Восточно-Сибирского речного пароходства». Причиной стала техническая неисправность, возникшая из-за невозможности финансирования ремонта.

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«Теплоход "Семен Батагаев" временно не выполняет рейсы по причине технической неисправности, возникшей из-за невозможности финансирования его ремонта вследствие отсутствия оплат со стороны Заказчика за работы, выполненные в 2026 году», – говорится в сообщении.

В настоящее время рейсы на переправе выполняют теплоходы «Дорожник» и «Ольхонские ворота» согласно своему расписанию. Пассажирские перевозки на остров продолжаются в штатном режиме.

Ранее, паромное сообщение между Листвянкой и Портом Байкал уже находилось под угрозой прекращения из-за задолженности бюджета Иркутской области перед перевозчиком. После погашения долга рейсы были возобновлены.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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