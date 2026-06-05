Сбер добавил красок в Иркутске-2: сотрудники банка высадили более 650 петуний

В эту пятницу топ-менеджеры Байкальского Сбера сменили строгие деловые костюмы на удобную одежду и садовые перчатки. Руководство банка вместе с сотрудниками вышло на улицу, чтобы превратить территорию офиса в микрорайоне «Иркутск-2» в настоящий цветущий оазис.

Хотя пространство перед офисом и раньше радовало глаз ухоженным газоном и молодыми елями, посаженными на открытии прошлой осенью, этим летом здесь решили добавить ярких красок. Более 650 петуний — сочных, бархатистых — теперь украшают фасад здания. В озеленении приняло участие около 50 человек, и это была настоящая командная работа — цветы сажали все: от рядовых специалистов до высшего руководства. Своим примером их вдохновляли председатель Байкальского банка Рушан Сахбиев и его заместитель Иван Подлужный.

Именно такой подход — не ждать перемен, а создавать их своими руками — является главным принципом для Рушана Сахбиева.

«Культура начинается с каждого из нас. Начни менять себя, меняй мир вокруг себя — и перемены не заставят себя ждать», — уверен он.

Иван Подлужный, Лариса, Иванова, Рушан Сахбиев.

Для старшего клиент-менеджера Ларисы Ивановой это событие стало по-настоящему значимым.

«Это радость и для нас, сотрудников, и для жителей микрорайона. Мы видим, как преображается место, где мы работаем каждый день», — делится она.

Жители «Иркутска-2» уже оценили старания банкиров. 73-летняя Тамара Петровна Шагинян, живущая здесь с рождения, не скрывает восторга:

«Приятно выйти из дома и увидеть такую красоту! Хожу в Сбер регулярно, и теперь это место просто радует глаз. Хотелось бы, чтобы таких ухоженных дворов с цветами в нашем районе было больше».

Сбербанк взял на себя и заботу о будущем этой территории: специальный сотрудник будет ежедневно поливать цветы, чтобы они радовали иркутян всё лето.

Напомним, что при переформатировании этого обновлённого офиса в «Иркутске-2» архитекторы вдохновлялись историей места — близостью к легендарному Иркутскому авиационному заводу. В панорамные окна вмонтированы исторические фотографии самолётов, а на стеклянных перегородках застыли эскизы и чертежи, создавая уникальную атмосферу сопричастности к великому прошлому города.