Бизнес и наука должны работать в тандеме для создания прорывных решений

Бизнесу необходимо выстраивать долгосрочное партнёрство с научными и образовательными учреждениями. Благодаря подобному сотрудничеству исследователи создают принципиально новые технологии и совершают научные открытия. Об этом заявил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев на сессии «Экономика инноваций: о партнёрстве университетской науки и бизнеса» в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума.

На сегодняшний день в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» Сбер поддерживает 11 из 13 центров ИИ на базе ведущих вузов — среди них Московский физико-технический институт (МФТИ), Сколтех, Институт точной механики и оптики (ИТМО), Иннополис и другие университеты. Более 600 сотрудников данных центров работаю над проектами банка.

Кроме того, Сбер создает совместные лаборатории с вузами, что позволяет выстраивать работу с молодым поколением исследователей, находящуюся в строгом балансе между фундаментальной и прикладной науками.

«Помимо искусственного интеллекта мы развиваем и другие крайне перспективные направления. Например, около трёх лет назад мы начали заниматься фотоникой, и первые оптические процессоры стали результатом совместной работы научной группы. У нас есть собственный Центр квантовых технологий, который занимается фотоникой и активно взаимодействует с МГУ и МГТУ им. Баумана. Такое сотрудничество с государством и образовательным учреждением оказывается эффективным: мы в меньшей степени вкладываемся в фундаментальную науку — в неё вкладывается государство, поддерживая эти коллективы, а они, в свою очередь, обретают путеводную звезду, собственное направление, которое воплощается в продукте, создаваемом в короткие сроки», — Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка.

Андрей Белевцев отметил, что еще одним важным вектором является обмен опытом, который происходит в том числе через участие талантливых специалистов в различных международных конференциях. Сегодня в мире наметился интересный тренд: многие ведущие конференции стали дублировать мероприятия, чтобы привлечь как можно больше исследователей. Например, Канада-Китай, Америка-Бразилия и так далее. Это открывает еще большие возможности для экспертов.