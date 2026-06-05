Private banking под управлением AI: как нейросети переводят капитал на автопилот

В 2026 году рынок управления крупным капиталом переживает слом парадигмы: на смену «роботам» приходят комплексные ИИ-стратеги. Главная тенденция — создание сервисов, которые не просто дают рекомендацию купить акции или облигации, а выстраивают целостную архитектуру вложений. О новой технологии умного портфеля рассказал член правления банка Дмитрий Брейтенбихер на ПМЭФ-2026.

Суть — в отказе от продуктового подхода в пользу стратегического. Сегодня технология может анализировать рыночные данные по широкому спектру индикаторов: от нефти и драгоценных металлов до ставок денежного рынка. На основе заполненной клиентом анкеты о целях, риске и горизонте инвестирования алгоритм формирует структуру, разделяя капитал на три ключевых блока: средства для ликвидности, защитные инструменты для сохранения капитала и активы с потенциалом роста. После автоматической сборки стратегии в процесс включается персональный менеджер, который консультирует клиента и оформляет подобранные продукты.

Эксперты, опрошенные в рамках форума, отмечаю позитивные стороны такого подхода — снятие эмоциональной нагрузки с инвестора и проактивный мониторинг рынка. Система сама отслеживает отклонения и информирует о необходимости пересмотреть структуру портфеля, предотвращая панические продажи. Однако аналитики предупреждают и о вызовах: ключевым риском остается непрозрачность алгоритмов («черный ящик») и вопрос юридической ответственности AI за убытки в периоды рыночных шоков.

Прогноз развития сегмента однозначен: будущее за гибридной моделью «человек + ИИ». Автономные цифровые консультанты останутся в массовом сегменте, тогда как в работе с крупным капиталом критически важной будет связка алгоритмической обработки данных и финальной экспертизы живого менеджера.