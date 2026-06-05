На Иркутском алюминиевом заводе РУСАЛа торжественно открыли СГОУ-41

Сегодня, в День защиты окружающей среды, алюминиевый завод в Шелехове официально завершил важный этап масштабной экологической модернизации. Теперь на ИркАЗе построены и введены в эксплуатацию 6 новых и самых современных газоочистных установок с эффективностью улавливания газов 99,99%.

Фото: Евгений Козырев

– Сегодня на ИркАЗе состоялось замечательное событие в рамках экологического благополучия региона – открылась современная газоочистная установка. Это начало в реализации федерального проекта «Чистый воздух». РУСАЛ является ответственным экологическим бизнесом, с множеством природоохранных проектов и с хорошей системой мониторинга. Это огромный и уникальный вклад в экологическое благополучие не только города Шелехова и Шелеховского района, но и Иркутской области, – Светлана Трофимова, министр природных ресурсов Иркутской области.

На сегодняшний день на ИркАЗе установлено 6 современных газоочисток, инвестиции РУСАЛа в первый этап масштабного проекта экологической модернизации алюминиевого завода в Шелехове составили более 3 млрд рублей.

Фото: Евгений Козырев

– Параллельно с модернизацией очистного оборудования, идет модернизация электролизеров в корпусах ИркАЗа. Электролизеры переводят на технологию «ЭкоСодерберг», которая подразумевает практически полную герметичность ванны и автоматическую подачу сырья в электролизер. Сочетание технологии «ЭкоСодерберга» и работы сухой газоочистной установки способно увеличить показатели очистки отходящих газов до 99,9% – такой же, как на пятой серии ИркАЗа, – Артём Фоминых, директор Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ.

Газоочистные установки не имеют аналогов в России и являются собственной разработкой специалистов АО «СибВАМИ», которая входит в структуру РУСАЛа.

При основании компании 25 лет назад Олег Дерипаска поставил задачу повысить экологичность производств, и принятая тогда программа последовательно реализуется. РУСАЛ инвестирует колоссальные средства в улучшение экологической обстановки и активно формирует устойчивые стандарты природопользования. Сейчас экологическое обновление ведется в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».