ВТБ рассказал о сотрудничестве компаний МСБ с китайскими партнерами

Внешнеторговая активность российского малого и среднего бизнеса (СМБ) на китайском направлении переходит в новую фазу. Если еще год-два-три назад главным вызовом было просто научиться проводить платежи в юанях, то в 2026 году бизнес массово отказывается от «серых» агентских схем в пользу прямых контрактов с полноценным банковским сопровождением.

Согласно статистике, торговый оборот между Россией и Китаем демонстрирует устойчивый рост. При этом драйвером выступают не только сырьевые гиганты, но и предприятия СМБ. По данным Федеральной таможенной службы, количество активных участников ВЭД в сегменте малого бизнеса за последний год выросло более чем на 30%. Импорт оборудования, станков, электроники и потребительских товаров перестал быть уделом крупных сетей – теперь грузы напрямую заказывают небольшие производства и региональные дистрибьюторы.

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) банк ВТБ обнародовал показатели, подтверждающие этот разворот. За первый квартал 2026 года клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ нарастили портфель внешнеторговых контрактов с Китаем на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число платежей в КНР увеличилось на 36%. Это свидетельствует о том, что растет не просто суммарный объем операций, но и их частота, что характерно для регулярного бизнеса, а не разовых спекулятивных сделок.

«Малый и средний бизнес продолжает укреплять связи с китайскими партнерами. Мы видим запрос на максимальную прозрачность и безопасность», – подчеркнула старший вице-президент, руководитель департамента анализа, координации и продуктовового развития ВТБ Юлия Копытова.

Главная тенденция этого года – спрос на комплексное ведение внешнеэкономической деятельности (ВЭД) «под ключ». Предприниматели хотят не просто отправить деньги, а получить гарантию, что товар придет, будет правильно растаможен, а контрагент не окажется фирмой-однодневкой.

По словам участников рынка, плюсы прямых контрактов очевидны: защита от валютных скачков благодаря депозитам и кредитам в юанях, ускорение логистики и упрощение таможенных процедур. К минусам же пока можно отнести необходимость более тщательной подготовки документов, однако эту функцию все чаще берут на себя банки, закрепляя за клиентами персональных специалистов по ВЭД.