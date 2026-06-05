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На алюминиевом заводе в Шелехове запустили новую газоочистную установку

В День эколога, 5 июня, на площадке филиала АО «РУСАЛ Братск» в Шелехове состоялся торжественный ввод в эксплуатацию газоочистной установки СГОУ №41. Мероприятие завершило крупный этап природоохранных инвестиций компании, направленный на снижение воздействия на атмосферный воздух.

«Ввод новой газоочистки – реальный пример выполнения компанией взятых обязательств. Для региона важно, что такие проекты реализуются в рамках федерального проекта "Чистый воздух". Современные технологии очистки напрямую влияют на качество жизни людей в Шелехове», – отметила министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.

СГОУ №41 построена с применением наилучших доступных технологий и оснащена современной системой автоматического контроля. На сегодняшний день на ИркАЗе установлено шесть современных газоочисток, которые являются собственной разработкой специалистов АО «СибВАМИ», входящего в структуру РУСАЛа.

В церемонии приняла участие министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова. Мероприятие прошло в формате открытой демонстрации природоохранных результатов с участием рабочих и молодёжного совета предприятия. Газоочистная установка соответствует всем требованиям экологического законодательства РФ. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Чистый воздух».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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