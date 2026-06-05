Иркутская область и Ростех укрепят сотрудничество для наращивания выпуска МС-21

Правительство Иркутской области и госкорпорация Ростех обновили соглашение о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума. Документ направлен на увеличение объемов серийного производства самолетов МС-21 и развитие транспортной инфраструктуры региона.

«Иркутская область – один из ключевых регионов присутствия Ростеха и важнейший центр отечественного авиастроения. Именно здесь ведется строительство импортозамещенного лайнера МС-21, который призван стать флагманом отечественной гражданской авиации. Подписанный сегодня документ позволит обеспечить дальнейшую модернизацию производственных мощностей и создать дополнительные условия для наращивания выпуска современной российской авиационной техники», – отметил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

Ключевым направлением сотрудничества остается развитие авиационной промышленности. Стороны подтвердили планы по техническому перевооружению Иркутского авиационного завода для увеличения серийного выпуска МС-21. Соглашение также предусматривает поставку в регион экологичных автобусов НЕФАЗ.

Напомним, что основные направления взаимодействия Иркутской области и Ростеха включают развитие высокотехнологичной промышленности, реализацию инвестиционных и социальных проектов, подготовку кадров и внедрение современных технологий. Иркутский авиазавод, где выпускаются самолеты МС-21, является одним из ключевых предприятий корпорации в регионе.