Твой шанс стать моделью: SISTERSMODELS дарит урок всем зрителям ВОСХОДА

После завершения проекта «ВОСХОД 03» школа и агентство SISTERSMODELS* открыли для гостей ещё одну возможность стать частью модельного сообщества.

Все обладатели билетов на «ВОСХОД 03» получили сертификат на индивидуальный пробный урок в SISTERSMODELS. Воспользоваться им можно до 28 июня. В течение часа участники познакомятся с основами модельной подготовки, попробуют себя на подиуме, получат персональные рекомендации от педагога и снимут первое видео своей модельной проходки, — сообщают организаторы.

По их мнению, такой формат помогает человеку понять, насколько ему интересно это направление, без долгих раздумий и обязательств.

«После ВОСХОДА многие зрители признавались, что впервые задумались о том, чтобы самим выйти на подиум. Мы решили дать такую возможность каждому гостю. Один урок позволяет почувствовать атмосферу школы, познакомиться с педагогами и попробовать себя в новой роли», — отмечают в SISTERSMODELS.

В школе подчёркивают, что пробный урок рассчитан как на детей, так и на взрослых. За последние годы через программы SISTERSMODELS прошли сотни жителей Иркутска и области разных возрастов и профессий.

Напомним, «ВОСХОД 03» состоялся 30 мая в пространстве «Первая Автоколонна» и собрал около 800 гостей. На подиум вышли 170 моделей в возрасте от 5 до 76 лет. Проект стал одним из самых заметных событий этой весны в сфере моды и креативных индустрий Иркутска.

* Зарегистрированная торговая марка № 1207285

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