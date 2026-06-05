РусГидро и ВТБ подписали меморандум о сотрудничестве

На ПМЭФ-2026 РусГидро и Банк ВТБ подписали меморандум о намерении заключения договора синдицированного кредита для финансирования инвестиционных проектов энергохолдинга на Дальнем Востоке объемом до 260,5 млрд рублей на срок до 12 лет.

«Сегодня развитие Дальнего Востока невозможно без опережающего создания современной энергетической инфраструктуры. Проекты РусГидро имеют системное значение для экономики макрорегиона, поскольку обеспечивают энергетическую основу для реализации инвестиционных инициатив в промышленности, логистике и социальной сфере. ВТБ и РусГидро объединяет многолетнее партнерство, и мы продолжим содействовать компании в организации заемного финансирования для реализации ее проектов. Расширение нашего взаимодействия отражает общий подход к развитию региона: объединение ресурсов крупнейших финансовых и инфраструктурных институтов позволяет создавать условия для устойчивого экономического роста и повышения инвестиционной привлекательности Дальнего Востока», – Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ.

РусГидро реализует шесть приоритетных проектов развития тепловой энергетики в ДФО. Они включают строительство пяти новых электростанций и масштабная модернизация Владивостокской ТЭЦ-2, два из трёх блоков которой уже введены в эксплуатацию после обновления. Суммарная мощность энергообъектов – 2,1 ГВт и 2700 Гкал/ч. Цели проектов – снижение энергодефицита в объединённой энергосистеме ДФО, обеспечение растущего энергопотребления и создание условий для развития региона.