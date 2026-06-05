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РусГидро и ВТБ подписали меморандум о сотрудничестве

На ПМЭФ-2026 РусГидро и Банк ВТБ подписали меморандум о намерении заключения договора синдицированного кредита для финансирования инвестиционных проектов энергохолдинга на Дальнем Востоке объемом до 260,5 млрд рублей на срок до 12 лет. 

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«Сегодня развитие Дальнего Востока невозможно без опережающего создания современной энергетической инфраструктуры. Проекты РусГидро имеют системное значение для экономики макрорегиона, поскольку обеспечивают энергетическую основу для реализации инвестиционных инициатив в промышленности, логистике и социальной сфере. ВТБ и РусГидро объединяет многолетнее партнерство, и мы продолжим содействовать компании в организации заемного финансирования для реализации ее проектов. Расширение нашего взаимодействия отражает общий подход к развитию региона: объединение ресурсов крупнейших финансовых и инфраструктурных институтов позволяет создавать условия для устойчивого экономического роста и повышения инвестиционной привлекательности Дальнего Востока», – Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ.

РусГидро реализует шесть приоритетных проектов развития тепловой энергетики в ДФО. Они включают строительство пяти новых электростанций и масштабная модернизация Владивостокской ТЭЦ-2, два из трёх блоков которой уже введены в эксплуатацию после обновления. Суммарная мощность энергообъектов – 2,1 ГВт и 2700 Гкал/ч. Цели проектов – снижение энергодефицита в объединённой энергосистеме ДФО, обеспечение растущего энергопотребления и создание условий для развития региона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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