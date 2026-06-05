Иркутская область может направить дополнительные 3,9 млрд рублей на зарплаты бюджетников

Правительство Иркутской области внесло в Законодательное Собрание региона проект закона об изменениях в областной бюджет на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Поправки направлены на дополнительное финансовое обеспечение социально значимых направлений.

«Предлагаемые изменения обусловлены необходимостью дополнительного финансового обеспечения социально значимых направлений», — пояснила министр финансов Иркутской области Екатерина Багайникова.

За счет перераспределения средств в рамках приоритизации расходов на оплату труда бюджетников дополнительно направят 3,9 млрд рублей, на меры соцподдержки граждан, включая выплаты семьям с детьми — 3 млрд рублей. Также увеличены расходы на субсидии ресурсоснабжающим организациям и подготовку к зиме (1,5 млрд рублей) и на обеспечение транспортной доступности (0,6 млрд рублей).

За счет бюджетных кредитов из федеральной казны увеличены расходы на реализацию инфраструктурных проектов на 2026–2027 годы на 3,7 млрд рублей. С учетом внесенных изменений доходы областного бюджета на 2026 год составят 284,6 млрд рублей, расходы — 310,5 млрд рублей; на 2027 год — 298,1 млрд и 327,4 млрд; на 2028 год — 305,7 млрд и 327,9 млрд рублей соответственно. Дополнительно 0,3 млрд рублей направят на льготное обеспечение лекарствами отдельных категорий граждан.