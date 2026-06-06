Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 июня: 10 622,1504 руб/1 г золота и 173,5700/1 г серебра

ЦБ РФ с 6 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 622,1504 руб.

1 грамм серебра - 173,5700 руб.

1 грамм платины - 4 480,8599 руб.

1 грамм палладия - 3 132,1201 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 5,5201 р. (0,05%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,0100 р. (2,26%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 83,8602 р. (1,84%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 99,7301 р. (3,09%) .

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