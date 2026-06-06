Двоих бойцов их Иркутской области спасли из украинского плена

Накануне с подконтрольной киевскому режиму территории вернули 185 российских военнослужащих. Среди них есть двое бойцов из Приангарья – из Иркутска и Ангарска, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Сейчас все парни находятся на территории Республики Беларусь, с ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. После того, как военнослужащим окажут необходимую психологическую и медицинскую помощь, бойцов доставят в нашу страну для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны России», – пояснил глава региона.

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.