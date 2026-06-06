Вандалы-подростки повредили могилы на кладбище в Братске

Группа из пятерых подростков попала в поле зрения правоохранителей в городе Братске Иркутской области. Их уличили в повреждении могил на местном кладбище, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Фото поврежденных захоронений были обнаружены в социальных сетях. Также в полицию поступило 12 заявлений от родственников усопших. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. По горячим следам полицейские задержали юных вандалов, устроивших погром.

«Здесь был мусор, который мы подожгли», – пояснил один из подростков во время разбирательств.

По факту случившегося организована проверка.