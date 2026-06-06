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Подрядчика в Иркутской области уличили в присвоении и отмывании миллионов

В Иркутской области подрядчик стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в присвоении и легализации миллионов, сообщает пресс-служба региональной полиции.

По данным правоохранителей, при выполнении работ по строительству объектов инфраструктуры в Слюдянском районе подрядчик похитил более 14 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Позже подозреваемый легализовал 8 млн рублей с помощью ряда финансовых операций. Возбуждено еще одно дело по соответствующей статье – проводится расследование.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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