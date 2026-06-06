Звезды выступят на Дне города в Иркутске: программа празднования

Жители и гости города 6 июня отметят 365-летие Иркутска. В эти дни состоятся праздничные мероприятия на шести площадках: в сквере имени Кирова, на площади графа Сперанского, площади у памятника Александру III, острове Юность и Конный, Нижней набережной и улице Урицкого. СИА сообщает о самых ярких событиях.

В сквере имени Кирова в 14:00 – 18:00 пройдет Фестиваль национальных культур, в 13:00 – 20:0 – выставка ретро автомобилей. В амфитеатре «Ракушка» в 16:00 – 17:00 покажут спектакль «Колобок» от театра кукол «Аистенок».

На площади у памятника Александру III в 13:00 – 20:30 состоится Музыкальный фестиваль от радио мСм «Музыка моего города», в 18:30 – 19:30 вместе с коллективом «Хит Хор» запланировано установление рекорда России по массовому исполнению песни «Матушка-земля».

На Нижней набережной в 13:00 – 19:00 пройдет Фестиваль-конкурс «БабрАрт». На улице Урицкого в 13:00 – 20:00 будет работать выставка тюнингованных автомобилей, в 13:00 – 20:00 ббудет работать арт-площадка по разрисовке машин, мастер-классам, в 14:00 – 18:00 пройдет гала-концерт хореографических коллективов города.

На площади графа Сперанского на 17:00 – 18:30 запланировано выступление городских кавер-групп, 18:30 – 20:00 – Юбилейное театрализованное представление, 20:00 – 21:00 – выступление группы «Братья Грим», в 21:00 – 22:00 – выступление группы «Дискотека Авария».