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Более 60% навыков российского рынка труда уже затронуты ИИ

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил на ПМЭФ, что Сбер создал первую национальную базу навыков, выведенную из реального рынка.

Дискуссия об «исчезновении профессий» устарела. Правильный вопрос звучит иначе: какие конкретные задачи и навыки в рамках каждой профессии поддаются автономизации, какие дополняются ИИ, а какие не будут затронуты в ближайшее время? Именно на этом уровне работает ИИ сегодня.

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«61,6% всех навыков российского рынка труда уже затронуты ИИ — замещаются или трансформируются прямо сейчас. Разброс между профессиями огромен: дворник получает Score 0,04 — его работа практически не поддаётся автоматизации и усугубляется высокой стоимостью роботизации; специалист по документообороту — 0,80 — и становится явным кандидатом на агентизацию в ближайшие 12–18 месяцев. ИИ не уничтожает профессии, а автономизирует конкретные задачи и навыки внутри них и трансформирует профессиональные роли. Страна, у которой нет задачно-ориентированной карты рынка труда, управляет изменениями вслепую и рискует столкнуться с социальными стрессами. Учитывая это, мы создали первую национальную базу навыков, выведенную из реального рынка, — это не синтетические данные, а эмпирические наблюдения», — Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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