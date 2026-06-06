Внедрение генеративного ИИ может увеличить производительность труда в России на 21–33% к 2032 году

Внедрение генеративного ИИ и роботизации может увеличить производительность труда в России на 21–33% к 2032 году при снижении потребности в кадрах на 10–22%. На смену рутинным задачам придёт как минимум восемь новых профессий, заявил на ПМЭФ Александр Ведяхин

Одним из главных вызовов эпохи внедрения генеративного ИИ становится не сокращение рабочих мест, а структурная перестройка рынка труда. Автоматизация и аугментация труда человека позволяют экономике производить больше с меньшим числом работников.

«По нашим оценкам, высокую подверженность влиянию ИИ имеет 48% российской экономики — прежде всего это офисные, аналитические, клиентские и административные задачи, где много повторяемых операций. При низкой безработице высвобождаемые ресурсы будут сразу же перераспределяться внутри компаний и отраслей. На первый план выходит не сокращение рабочих мест, а адаптация: вырастет спрос на сотрудников, умеющих ставить задачи ИИ, проверять результаты, работать с данными и принимать решения на основе ИИ-инструментов. При этом российскому рынку труда потребуется активное переобучение и плавность внедрения — резкое высвобождение труда в одном секторе может создавать локальные кризисы даже при общем дефиците кадров», — Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Именно эта структурная перестройка породит спрос на принципиально новые роли. К 2027 году на рынке могут появиться как минимум восемь профессий, связанных с созданием, внедрением и применением ИИ (исследование эксперта в области ИИ, сооснователя Intuition Machine Карлоса Э. Переса).

«Мы увидим инженеров по внедрению ИИ, которые превращают демоверсии в реально работающие продукты; архитекторов управления ИИ — в инспекторов, создающих системы аудита и контроля за "нечеловеческими работниками", в консультантов по восстановлению смыслов, возвращающих человеческое видение за красивыми, но бездушными ИИ-дашбордами; разработчиков навыков работы с ИИ — в наставников, которые внедряются в команды и кратно повышают эффективность сотрудников. А также когнитивных арбитражеров, выполняющих ранее дорогую интеллектуальную работу почти бесплатно; переводчиков теневого ИИ, легализующих несанкционированное использование технологий; навигаторов по регуляторной фрагментации, помогающих бизнесу не утонуть в хаосе законов, и архитекторов ценообразования за результат, которые переводят оплату с подписки на оплату конкретной решённой проблемы», — Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.