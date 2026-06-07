Почти 70 тысяч человек пришли на концерт в честь Дня города в Иркутске

Иркутск отмечает свое 365-летие. В честь юбилея 6 июня на разных площадках состоялись различные мероприятия. У главной сцены на площади графа Сперанского, где прошел концерт, собрались почти 70 тысяч человек.

«67 тысяч иркутян сегодня пришли на главную площадь нашего города, чтобы вместе отметить 365-летие столицы Прибайкалья! <…> Был сегодня на многих площадках, и везде – много народу, а, значит, у нас получилось сделать то, что задумали: создать для каждого интересное, яркое и запоминающееся событие», – рассказал мэр Руслан Болотов.

На большой сцене выступили городские кавер-группы. Хедлайнерами вечера стали популярные российские команды «Братья Грим» и «Дискотека Авария».