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Стартовало строительство всесезонного курорта «Волшебный Байкал»: оно обойдется в 111 млрд

Правительство Республики Бурятия объявило о старте строительства круглогодичного курорта «Волшебный Байкал». Инвестиции в проект составят почти 111 млрд рублей.

<p>Фото: Правительство Бурятии</p>

Фото: Правительство Бурятии

«Общий объем инвестиций оценивается в 110,7 млрд рублей, из которых уже вложено 3 млрд и сегодня идет строительство отеля на 153 номера. На территории курорта "Волшебный Байка" площадью 3,8 тыс. гектаров зарегистрировано восемь инвесторов. Согласно заключенным соглашениям, планируется создание порядка 5 тысяч номеров до 2032 года», – прокомментировал глава республики Алексей Цыденов.

Курорт создают в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал».

<p>Фото: Правительство Бурятии</p>

Фото: Правительство Бурятии


<p>Фото: Правительство Бурятии</p> <p>Фото: Правительство Бурятии</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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