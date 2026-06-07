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Звездные гости, музыкальный фестиваль: программа празднования Дня города Иркутска 7 июня

Иркутск отмечает юбилей – 365-летие. Событие празднуют два дня – 6 и 7 июня. В воскресенье различные мероприятия состоятся на двух площадках.

На площади у памятника Александру III:

  • 11:00 – 13:00     Выступление духового муниципального оркестра («Воскресный бульвар»)
  • 14:00 – 16:00     Музыкальный фестиваль «Голос моего города» от радио мСм
  • 16:00 – 17:00     Конкурс «Битва голосов»
  • 17:30 – 20:50     Музыкальный фестиваль «Музыка моего города» от радио мСм
  • 21:00 – 22:00     Выступление звездных гостей NANSI & SIDOROV

На острове Юность:

  • 12:00 – 18:00     Интерактивные площадки «Литературного квартала»
  • 12:00 – 15:00     Концерт «Литературного квартала»
  • 15:00 – 16:00     установление рекорда газеты «Комсомольская правда» «365 страниц любви к городу»
  • 16:00 – 17:00     Выступление поэта и драматурга Дмитрия Кравченко
  • 17:00 – 18:00     Церемония награждения иркутян «Время. События. Люди»
  • 18:00 – 19:30     Выступление артистов театра народной драмы

/ Сибирское Информационное Агентство /
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