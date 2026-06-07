Звездные гости, музыкальный фестиваль: программа празднования Дня города Иркутска 7 июня

Иркутск отмечает юбилей – 365-летие. Событие празднуют два дня – 6 и 7 июня. В воскресенье различные мероприятия состоятся на двух площадках.
На площади у памятника Александру III:
- 11:00 – 13:00 Выступление духового муниципального оркестра («Воскресный бульвар»)
- 14:00 – 16:00 Музыкальный фестиваль «Голос моего города» от радио мСм
- 16:00 – 17:00 Конкурс «Битва голосов»
- 17:30 – 20:50 Музыкальный фестиваль «Музыка моего города» от радио мСм
- 21:00 – 22:00 Выступление звездных гостей NANSI & SIDOROV
На острове Юность:
- 12:00 – 18:00 Интерактивные площадки «Литературного квартала»
- 12:00 – 15:00 Концерт «Литературного квартала»
- 15:00 – 16:00 установление рекорда газеты «Комсомольская правда» «365 страниц любви к городу»
- 16:00 – 17:00 Выступление поэта и драматурга Дмитрия Кравченко
- 17:00 – 18:00 Церемония награждения иркутян «Время. События. Люди»
- 18:00 – 19:30 Выступление артистов театра народной драмы