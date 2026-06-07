Звездные гости, музыкальный фестиваль: программа празднования Дня города Иркутска 7 июня

Иркутск отмечает юбилей – 365-летие. Событие празднуют два дня – 6 и 7 июня. В воскресенье различные мероприятия состоятся на двух площадках.

На площади у памятника Александру III:

11:00 – 13:00 Выступление духового муниципального оркестра («Воскресный бульвар»)

14:00 – 16:00 Музыкальный фестиваль «Голос моего города» от радио мСм

16:00 – 17:00 Конкурс «Битва голосов»

17:30 – 20:50 Музыкальный фестиваль «Музыка моего города» от радио мСм

21:00 – 22:00 Выступление звездных гостей NANSI & SIDOROV

На острове Юность: