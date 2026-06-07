Новости

Форум «Ключевой элемент»
«Садитесь и думайте, что будет дальше?»
«Нет контроля – нет дохода»
«Пока собственник не в порядке, бизнес не спасти»
Все материалы сюжета

Катер с людьми утонул на водохранилище в Иркутской области

ЧП произошло на Усть-Илимском водохранилище в Иркутской области. Под воду ушел катер, на борту которого находились люди. Подробности сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

По данным следствия, накануне на расстоянии около 4 км от береговой линии опрокинулся катер КС-100, на борту которого находились судоводитель и пассажир. В результате происшествия два человека оказались в воде – их местонахождение пока не установлено. Судно затонуло.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», проводится расследование.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес