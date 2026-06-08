Логистический центр Ozon построят в Бурятии

Соглашение о строительстве крупного логистического центра в Бурятии подписали на полях ПМЭФ. Объект появится в Иволгинском районе, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

«Для нашей республики это важный проект. Все больше предпринимателей из Бурятии выходят на маркетплейсы, продают свою продукцию по всей стране, находят новых покупателей и расширяют производство. Также постоянно растет и количество жителей, которые пользуются онлайн-покупками. Новый логистический центр позволит быстрее доставлять товары жителям республики, а нашим предпринимателям – удобнее развивать свой бизнес и выходить на новые рынки», – рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Поначалу на данном объекте будет возможно разместить свыше 5 миллионов товаров. Появятся новые рабочие места. Ежедневная обработка заказов сотрудниками будет исчисляться сотнями тонн. Инвестиции компании в развитие технологического оснащения и IT-инфраструктуры превысят 3,2 миллиарда рублей.