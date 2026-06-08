Зарплаты в туризме и общепите выросли на 25% в I квартале 2026 года

В первом квартале 2026 года средняя номинальная зарплата в России выросла на 15% год к году, достигнув 107 тыс. рублей, однако динамика оказалась крайне неравномерной по отраслям. Абсолютным лидером стал гостинично-ресторанный бизнес, где доходы увеличились почти на четверть. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на обзор ЦМАКП.

«Этот двухтактный механизм – рост у лидеров и последующий выравнивающий рост у аутсайдеров – становится одним из факторов общего ползучего повышения оплаты труда в экономике. С одной стороны, он поддерживает потребление населения, а с другой – сокращает инвестиционные возможности компаний», – отмечается в документе.

В числе отстающих оказались рыболовство, добыча угля, производство автомобилей, деревообработка и железнодорожные перевозки, где рост доходов лишь незначительно превысил инфляцию в 6%. Зарплаты в финансовой сфере, торговле и операциях с недвижимостью выросли примерно на 20%.

Ускоренный рост доходов в гостинично-ресторанном бизнесе начался еще в феврале 2026 года. При этом еще в 2025 году эта сфера относилась к аутсайдерам – заработки увеличились лишь на 5% по сравнению с 2024 годом. Средние предлагаемые зарплаты в отрасли, по данным «Авито Работы», выросли за год на 36%, но до 68 тыс. рублей.

При этом общепит в России сокращает количество точек, либо закрывается. Только в Иркутске карту недавно покинули бары Бахус и «Эдисон», тревел-кафе «Горы зовут», «Академия караоке». Снижение как количества гостей, так и числа заказов отмечается по всей России. В первом квартале 2026 года в сравнении с 2025-м число заказов сократилось на 14,1%, общая выручка – на 6,1.