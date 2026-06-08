Банки исчерпали резервы роста рынка кредиток

За четыре месяца 2026 года банки выдали 4,8 млн новых кредитных карт – это значит, что новый пластик выпускался каждые две секунды, подсчитали «Известия» по данным Объединенного кредитного бюро. При этом число держателей кредиток приближается к 30 млн человек, что свидетельствует о высокой насыщенности рынка.

«Кредитками сегодня владеет подавляющее большинство экономически активного населения. Финансовые организации это понимают: если раньше приоритетом для них были охват и доля рынка, то теперь фокус сместился на удержание действующих клиентов», – подчеркнул директор по маркетингу УК «Гамма Групп» Андрей Суриков.

Спрос на кредитные карты сейчас невелик, а привлекать новых клиентов становится все труднее, отметил гендиректор ОКБ Михаил Алексин, добавив, что ставки по пластику все еще превышают 50%. Банки уже собрали практически всех платежеспособных заемщиков, и новые выдачи идут либо за счет переманивания клиентов у конкурентов, либо за счет повторных выдач.

Потенциал для роста рынка сохраняется за счет премиальных и корпоративных клиентов, а также регионов с низкой долей проникновения кредиток, например республик Северного Кавказа, пояснил старший директор по рейтингам НРА Павел Жолобов. Банки заранее урезают клиентам лимиты, чтобы сохранить их в качестве потенциальных заемщиков.

Ранее стало известно, что индекс полной стоимости кредита в 20 крупнейших банках России снизился до 29,94% годовых. Показатель опустился ниже ключевой отметки в 30% впервые с ноября 2024 года, что свидетельствует о постепенном смягчении условий на рынке потребительского кредитования. С начала 2026 года средняя ПСК снизилась на 0,96 процентных пункта.