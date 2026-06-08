Названы отрасли в России со средним заработком выше 200 тысяч рублей: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно следующее: озвучены наиболее подорожавшие в российских вузах программы, зафиксирован антирекорд по средствам на эскроу-счетах, названы отрасли в РФ со средним заработком выше 200 тысяч рублей, а в Иркутской области произошло ЧП на водохранилище. Подробнее – в обзоре СИА.

Дорогие программы

Аналитики назвали программы, которые больше всего подорожали в ведущих вузах страны в 2026 году. Они связаны с программированием и ИИ, анализом данных, прикладной математикой и информационной безопасностью. Годовая стоимость некоторых из них превысила 1 млн руб. Повышение цен отмечается и на наиболее востребованных экономических и управленческих направлениях. Рост обусловлен реальной инфляцией, отмечают эксперты.

Антирекорд по эскроу

Зафиксирован исторически низкий прирост средств на эскроу-счетах – всего 5 млрд рублей. Одновременно с этим, второй год подряд сокращается доля договоров долевого участия, покрытых эскроу-остатками: с 88% в 2024 году до 68% в первом квартале текущего года. Эксперты объясняют это ужесточением льготной ипотеки и ростом популярности рассрочек, что негативно влияет на статистику эскроу, пишет Ъ.

Оплачиваемые отрасли

Росстат назвал пять отраслей, работники которых по итогам марта 2026 года получали заработные платы выше 200 тысяч рублей. Самые большие деньги зарабатывали финансисты и страховщики – 314,1 тысячи рублей. Также зарплата выше 200 тысяч рублей была у тех, кто работал в сферах IT – 226,5 тысячи, добычи нефти и газа – 226,4 тысячи, воздушного и космического транспорта – 223,7 тысячи, производства табачных изделий – 218 тысяч.

ЧП на водохранилище

ЧП произошло на Усть-Илимском водохранилище в Иркутской области. По данным следствия, накануне на расстоянии около 4 км от береговой линии опрокинулся катер КС-100, на борту которого находились судоводитель и пассажир. В результате происшествия два человека оказались в воде – их местонахождение пока не установлено. Судно затонуло. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

«Волшебный Байкал»

Правительство Республики Бурятия объявило о старте строительства круглогодичного курорта «Волшебный Байкал». «Общий объем инвестиций оценивается в 110,7 млрд рублей, из которых уже вложено 3 млрд и сегодня идет строительство отеля на 153 номера. На территории курорта "Волшебный Байка" площадью 3,8 тыс. гектаров зарегистрировано восемь инвесторов. Согласно заключенным соглашениям, планируется создание порядка 5 тысяч номеров до 2032 года», – прокомментировал глава республики Алексей Цыденов.