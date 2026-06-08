Спрос на новые кроссоверы в России вырос на 21,6% весной 2026 года

Весной 2026 года спрос на новые автомобили сегмента SUV в России вырос на 21,6%, а средняя цена машины составила 3,8 млн рублей, сообщили «Известиям» эксперты «Авито Авто». По итогам пяти месяцев рынок новых кроссоверов и внедорожников вырос на 33,5%, что выше общей динамики рынка новых машин (+22,8%).

Наибольший прирост спроса среди брендов показали Exeed (+245%), Belgee (+224%), Jaecoo (+181%), Volkswagen (+168%) и Solaris (+161%). Самыми популярными SUV на платформе стали автомобили Tenet, Lada, Geely, Exeed и Changan.

Тройку самых популярных новых SUV формируют Tenet T7 (2,9 млн рублей), Haval Jolion (2,6 млн рублей) и Tenet T4 (2,4 млн рублей). Средняя цена некоторых моделей снизилась: Belgee X70 упала на 11,6% (до 2,8 млн рублей), Chery Tiggo 9 – на 7,2% (до 4,5 млн рублей). Эксперты отмечают рост интереса к технологичным китайским брендам и моделям локальной сборки, таким как Belgee, Solaris и Lada.

Ранее глава «Автостата» Сергей Целиков рассказал, почему рынок авто с пробегом в России растет четвертый год подряд. По мнению эксперта, к концу 2026 года рынок может перешагнуть отметку в 6,5 млн единиц, что станет историческим рекордом.