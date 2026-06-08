Энергомост за полтриллиона: «Россети» построят новую ЛЭП длиной 1500 км между Красноярском и Бурятией

Энергетическая компания «Россети» планирует реализовать один из крупнейших инфраструктурных проектов в Сибири. Речь идет о строительстве новой линии электропередачи (ЛЭП) постоянного тока протяженностью 1500 км, сообщает газета "Ведомости".

Маршрут: Линия свяжет Красноярский край и Бурятию. Она начнется от подстанции 500 кВ «Итатская» и завершится у новой подстанции рядом с Гусиноозерской ГРЭС (принадлежит «Интер РАО»).

Стоимость: Предварительная оценка капитальных затрат (CAPEX) составляет 450 млрд рублей. Таким образом, стоимость строительства одного километра линии может достигать 300 млн рублей.

Технология: Для передачи энергии будет использована передовая технология на базе линейно-коммутируемых преобразователей (LCC). Выбор в пользу этой системы был сделан после проведения детального технико-экономического обоснования (ТЭО). Технология позволяет эффективно преобразовывать ток из переменного в постоянный и обратно, используя мощные тиристорные переключатели.

Проект направлен на усиление связей между энергосистемами Сибири и Дальнего Востока, что повысит надежность электроснабжения региона.

Напомним, ранее кандидат технических наук, профессор Владимир Головщиков, комментируя планы по строительству высоковольтной линии постоянного тока (ВЛПТ) протяжённостью 1500 км к 2030 году, отметил, что реализация проекта в указанный срок столкнётся с проблемой отсутствия отечественного оборудования.

Эксперт отметил, что, согласно Стратегии развития электроэнергетики до 2050 года, создание сети научно-исследовательских центров для разработки необходимой техники запланировано только к 2036 году.

«2030 год — прекрасный срок. Однако к этому времени нам придётся закупать импортное оборудование, так как разработка отечественных аналогов начнётся лишь с запуском сети центров в 2036-м», — подчеркнул профессор.