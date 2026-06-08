Мошенники начали использовать День России для обмана граждан

Накануне Дня России мошенники активизировались по двум основным направлениям, рассказали эксперты «Известиям». Первое связано с тем, что праздник используется как предлог для мнимых выплат и вознаграждений от имени государственных органов.

«Настроенные на праздник люди ждут приятного – и мошенники под видом госструктур или брендов предлагают "бонусы" и "выплаты". Аферистам важно создать иллюзию легитимности, чтобы человек без подозрений раскрыл чувствительные данные», – отмечает руководитель направления аудитов УЦСБ Елена Заводова.

Второе направление связано с тем, что в 2026 году День России выпадает на пятницу, и у россиян появляется возможность для короткого отдыха. Мошенники предлагают выгодные покупки и туристические путевки, пытаясь получить доступ к деньгам и персональным данным.

Злоумышленники притворяются сотрудниками официальных государственных органов или представителями известных брендов. Эксперты призывают граждан быть бдительными и не раскрывать личные данные под предлогом получения праздничных бонусов и выплат. Действия мошенников в праздничные дни традиционно активизируются, напоминают специалисты по информационной безопасности.

Ранее МТС сообщила, что стандартные методы обмана россиян становятся менее эффективными, поэтому преступники переходят к персонализированным схемам с усиленным психологическим давлением. Многоступенчатые схемы предполагают цепочку звонков, чтобы заполучить доверие жертвы и заставить ее передать свои сбережения или персональные данные.