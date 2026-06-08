От инвестиций до «бесшовного перехода»: Путин объявил главные экономические задачи России до 2027 года

Президент России выступил на пленарном заседании форума и расставил все точки над «i». От запуска нового инвестиционного цикла и борьбы с инфляцией до судьбы малого бизнеса и переезда госкорпораций в регионы — мы собрали главные тезисы и прямые цитаты Владимира Путина, которые определят экономическую повестку страны на ближайшие годы.

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10 главных тезисов Путина об экономике и бизнесе

1. Новый инвестиционный цикл — ключ к будущему росту

Запуск нового инвестиционного цикла является главной задачей для возвращения к устойчивому росту экономики в 2027 году. Сделать это можно только за счет увеличения капитальных вложений.

«Да, сейчас экономическая динамика сдержанная... Но напомню о поставленной задаче: уже со следующего года нужно вернуться к устойчивым темпам роста отечественной экономики. Сделать это можно только при одном условии — увеличив капитальные вложения, запустив новый инвестиционный цикл», — заявил президент. «Обращаю внимание: запуск нового инвестиционного цикла является ключевой задачей экономический властей, а рост инвестиций — важнейшим индикатором эффективности работы», — подчеркнул он.

2. Сдержанная динамика и прогноз по ВВП

Текущая экономическая динамика оценивается как сдержанная. Рост ВВП за январь-апрель 2026 года составил 0,2%, а в апреле — 1,3% в годовом выражении.

«В апреле промышленное производство... выросло на 9%... ВВП в апреле текущего года вырос на 1,3%, за январь-апрель текущего года подрос еще на 0,2%», — отметил Путин.

3. Бюджетный дефицит и финансовая устойчивость

Дефицит федерального бюджета может «подрасти» по итогам года, но останется значительно ниже показателей западных стран.

«В России — 2,6% [дефицит бюджета]. Он может по итогам этого года подрасти, но всё равно будет меньше, чем у других промышленно развитых стран», — сказал президент, сравнивая ситуацию с ЕС и США.

4. Борьба с инфляцией и рынок труда

Инфляция продолжает замедляться и по прогнозу приблизится к 5,2% по итогам года. Уровень безработицы остается на историческом минимуме — 2,2%.

«Важно, чтобы экономический рост... сочетался с дальнейшим снижением инфляции. Она у нас существенно замедлилась... По прогнозу, инфляция в текущем году приблизится к 5,2%», — заявил Путин. «В России один из самых низких уровней безработицы среди всех промышленно развитых стран... составляет примерно 2,2%», — добавил он.

5. Дедолларизация и глобальный сдвиг

Россия переходит на расчеты в национальных валютах, а центр экономической силы смещается от G7 к БРИКС.

«Россия в торговых связях с ведущими партнёрами уже главным образом использует национальные валюты. Так, доля рубля в наших экспортных операциях сегодня составляет 65%», — сообщил президент. «По этому показателю БРИКС обогнал "семерку" еще в 2020 году... лидерство БРИКС увеличивается», — подчеркнул он.

6. Снижение зависимости от нефти

Доля нефтегазовых доходов в бюджете сократилась вдвое: с 50% до 20%.

«Было 50%... А сейчас за счет нефтегазовых доходов... формируется только 20% бюджета», — подтвердил Путин слова министра финансов.

7. Условия для бизнеса: предсказуемость и поддержка

Для высокой деловой активности важны стабильность и предсказуемость налоговой системы и мер господдержки.

«Для высокой деловой активности важна предсказуемость, стабильность инвестиционного климата. Бизнес должен четко понимать налоговую систему, тарифы, регулирование», — сказал президент.

8. Защита малого бизнеса и «бесшовный переход»

Путин предложил отложить дальнейшее снижение порога выручки для упрощенной системы налогообложения (УСН) и создать механизм плавного перехода растущих компаний в более высокую категорию.

«Считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки», — заявил он. «Прошу правительство... подготовить концепцию плавного перехода при развитии и росте бизнеса... Нужно минимизировать эти издержки, обеспечить так называемый бесшовный переход бизнеса в более высокую категорию», — поручил глава государства.

9. Развитие регионов и социальная ответственность

Крупные компании должны переезжать из Москвы в субъекты РФ для развития региональной экономики и участвовать в строительстве социальной инфраструктуры (школ, больниц).

«Готовящийся переезд крупных госкомпаний... из Москвы в регионы нужен для того, чтобы "дать импульс развитию бизнеса в субъектах Федерации"», — указал Путин.

10. Цифровое будущее и инфраструктура

Необходимо развивать автономные системы, цифровые платформы и механизмы коллективного инвестирования в городскую среду.

«Прошу правительство подготовить такие же национальные стратегии в части автономных систем и цифровых платформ», — сказал президент.