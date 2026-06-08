Курс биткоина опустился к $60 000

Биткоин вернулся к уровням начала февраля – около $60 000, однако реакция институциональных инвесторов на этот раз кардинально отличается. В отличие от февраля, когда продажи замедлялись по мере падения цены, сейчас они агрессивно продают на просадке. Об этом пишет тематический портал CoinDesk.

«Одиннадцать американских спот-ETF на биткоин зафиксировали чистый отток $1,72 млрд за последнюю неделю. Это крупнейшее недельное изъятие средств за более чем год. В первую неделю февраля, когда BTC упал почти до $60 000, отток из ETF составил всего $318 млн», – сообщает аналитический источник SoSoValue.

Оттоки ускоряются четвертую неделю подряд, увеличившись с $1 млрд до $1,72 млрд. В феврале, напротив, по мере падения цены оттоки замедлялись, а покупатели проявляли интерес. Теперь тренд изменился на противоположный.

Паттерн свидетельствует о медвежьем настрое и предполагает, что быкам будет трудно удержать поддержку на уровне $60 000. На момент написания новости биткоин торгуется около $62 000. В отличие от февраля, когда институциональные продажи ослабевали при падении, сейчас ускорение изъятий происходит неделя за неделей без появления институционального спроса снизу.

Напомним, что биткоин падает с начала июня. Стартом снижения стала продажа криптовалюты крупнейшим корпоративным держателем Strategy. Компания продала 32 монеты за $2,5 млн по средней цене $77 135.