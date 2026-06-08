Банк Уралсиб получил награду Frank Award 2026 за эффективную работу контакт-центра

Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG представила результаты четвертой волны исследования банковских контакт-центров и объявила победителей премии «Frank Award 2026 Банковские контакт-центры». Банк Уралсиб получил награду премии в номинации «Эффективное решение вопросов оператором на входящей линии». Презентация исследования и награждение лауреатов премии прошли 4 июня в Москве.

В ходе исследования аналитики изучили тренды рынка дистанционного обслуживания клиентов банков в России, оценили качество услуг и сервиса, а также проанализировали показатели эффективности работы банковских контакт-центров, в том числе с помощью нейротестирований. Основные тенденции, которые отмечают эксперты: среднемесячный объем и частота обращений в банковские контакт-центры продолжает расти, искусственный интеллект становится частью операционной модели контакт-центров, а скорость и отсутствие лишних действий при общении с поддержкой банка становятся главными драйверами клиентской удовлетворенности.

Мероприятие завершилось церемонией награждения победителей. Статуэтку премии Frank Award 2026 в своей номинации «Эффективное решение вопросов оператором на входящей линии» Уралсиб получил за лучшие показатели решения вопросов при первом обращении и самую высокую долю максимальных клиентских оценок качества обслуживания. Эксперты премии отметили глубокую экспертизу команды Уралсиба, внимательность к деталям и искреннее стремление помочь клиенту здесь и сейчас.

«Мы очень рады получить награду именно в этой номинации. Простота и лаконичность ответов, вовлеченность сотрудников и забота о клиенте – наши фокусные задачи и очень здорово, что это получается хорошо, – отметила начальник Управления Контакт-центр Банка Уралсиб Ольга Шуваева. – Я благодарю всю нашу команду за достижение столь высоких результатов и признание на рынке банковских контактных центров».