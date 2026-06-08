Ангарск – пульс инвестиций: Инвестиционная сессия объединила власть, бизнес и экспертов Сбера

Инвестиционная сессия «Ангарск – пульс инвестиций», которая состоялась в конце мая, была посвящена развитию инвестиционного потенциала Ангарского городского округа и Иркутской области, взаимодействию предпринимательского сообщества с властью, а также роли Сбера в этом процессе, новым инструментам поддержки бизнеса и привлечения инвесторов. Наше издание записало основные моменты мероприятия.

Инвестиционная сессия «Ангарск – пульс инвестиций». Фото: А.Федорова

Ответ на запрос бизнеса

Открывая деловое мероприятие, управляющий Иркутским отделением Сбера Алексей Кузьмин назвал Ангарск городом с огромным потенциалом и возможностями для роста бизнеса, а инвестиционную сессию – площадкой, на которой встречаются бизнес, финансовые институты и органы власти. Такие встречи позволяют серьёзно сократить дистанцию между участниками инвестиционного процесса, узнать об интересных проектах, которые планируются к реализации в регионе, в том числе на территории Ангарского городского округа, найти потенциальных инвесторов, а также совместно обсудить и решить существующие проблемы.

– У предпринимателей есть серьёзный запрос на сокращение барьеров, оперативный поиск информации, на понятные и прозрачные правила ведения бизнеса. Кроме того, конкуренция, которая сейчас существует в России, это конкуренция не только между бизнесом. Мы видим, что она трансформируется и перерастает в конкуренцию между территориями, потому что они начинают соревноваться за ресурсы, капиталы, проекты. Наша цель – сделать инвестиционный процесс для предпринимателей более понятным и удобным. Бизнес должен быстрее находить возможности для запуска и масштабирования проектов, а муниципалитет – получать современный инструмент для привлечения финансов, – отметил Алексей Кузьмин.

Инвестиционная сессия «Ангарск – пульс инвестиций». Фото: А.Федорова

Инвестиционная сессия «Ангарск – пульс инвестиций». Фото: А.Федорова

Инвестиционная сессия «Ангарск – пульс инвестиций». Фото: А.Федорова

Инвестиционная сессия «Ангарск – пульс инвестиций». Фото: А.Федорова

Например, на прошедшей сессии возможность узнать о планируемых проектах в Ангарском городском округе была не только у местных предпринимателей, но из других муниципалитетов. Благодаря этому, они могли определиться с перспективами развития своих бизнесов на других территориях.

– Для нас важно быть не просто финансовым партнёром, а участвовать в развитии территорий. Ангарск – первый город в регионе, где мы запускаем такой формат взаимодействия как инвестиционная сессия, и в дальнейшем планируем масштабировать этот опыт и на другие территории Иркутской области, – резюмировал Алексей Кузьмин.

Территория, привлекательная для инвестиций

Мэр Ангарского городского округа Сергей Петров отметил, что цикл инвестиционных сессий организаторы абсолютно заслуженно начали с Ангарска, поскольку город – один из основных лидеров в регионе по инвестпривлекательности.

Инвестиционная сессия «Ангарск – пульс инвестиций». Фото: А.Федорова

Инвестиционная сессия «Ангарск – пульс инвестиций». Фото: А.Федорова

– Это не субъективное мнение: у нас есть статистические данные, в соответствии с которыми муниципалитетам по ряду критериев присваиваются определённые рейтинги. И Ангарск по инвестиционной привлекательности в Иркутской области находится на первом месте. На первых позициях мы также по управлению муниципальными финансами, причём не только в Иркутской области. Из 1280 муниципалитетов Российской Федерации наш город занимает четвёртое место. Поэтому к нам обосновано «приземляются» серьёзные инвестиционные проекты федерального уровня, – проинформировал Сергей Петров.

Среди таких проектов он назвал строительство нового аэропорта, который консолидирует и другие объекты экономики. По словам мэра, процесс уже идёт, ежедневно прорабатываются проектные решения по локациям объекта и по транспортному каркасу.

Также на территории округа запланировано строительство очень крупного высокотехнологичного объекта Роскосмоса, а это многомиллиардные инвестиции, а также рабочие места, в том числе высокооплачиваемые.

Выделены земельные участки и уже идут проектные работы по строительству двух крупных логистических центров.

– Сегодня у нас только действующих инвестиционных проектов на 35 млрд на территории. В частности, в ближайшее время открываются «Ангарские термы» - серьёзный, интересный проект в сфере отдыха и досуга, аналога которому нет пока в Иркутской области. И мы думаем, что это тоже будет способствовать нашему экономическому приросту. Привлекает инвесторов и созданный у нас мощный кластер строительной индустрии: только в 2025 году здесь открылись три завода по выпуску строительных материалов, – добавил Сергей Петров.

При этом он отметил, что без помощи финансовых институтов реализовывать проекты было бы практически невозможно. Поэтому предприниматели рассчитывают, что Сбер поддержит их не только своими финансовыми инструментами, но и другими актуальными решениями и продуктами.

Пилотный проект от Сбера для Ангарска

В ответ на этот запрос заместитель председателя Байкальского банка Сбера Арсений Колобов презентовал участникам сессии созданный ПАО «Сбербанк» официальный маркетплейс бизнес-активов и залогового имущества «Портал DA». Ангарск стал пилотной территорией в Иркутской области, где Сбер запустил этот портал, чтобы повысить инвестиционную привлекательность территории.

Инвестиционная сессия «Ангарск – пульс инвестиций». Фото: А.Федорова

Инвестиционная сессия «Ангарск – пульс инвестиций». Фото: А.Федорова

Инвестиционная сессия «Ангарск – пульс инвестиций». Фото: А.Федорова

Инвестиционная сессия «Ангарск – пульс инвестиций». Фото: А.Федорова

– Портал DA существует уже 8 лет, и это хороший мощный ресурс. В каждой территории в банке есть команда реализаторов, которая выводит на этот портал объекты и привлекает инвесторов. Результат этой восьмилетней работы – тысяча лотов на триллион рублей. Более того, мы обладаем широкой клиентской базой: у нас 110 млн клиентов физических лиц и 3,5 млн клиентов юридических лиц. 399 тысяч инвесторов зарегистрированы на портале плюс 5 тысяч продавцов, и активность растёт, – рассказал Арсений Колобов.

Теперь разработчики ресурса приглашают к сотрудничеству муниципальную и региональную власть. На портале уже есть витрина Удмуртской Республики, а в середине мая появилась витрина Иркутской области, где можно увидеть все объекты, которые презентует регион. Ангарск уже разместил там свои первые 14 объектов.

Инвестиционная сессия «Ангарск – пульс инвестиций». Фото: А.Федорова

– Эффективность площадки доказана тем, что мы сократили срок реализации объектов на портале, при этом увеличив их стоимость. Этого удалось достичь благодаря нашим информационным сервисам. Например, мы разложили путь инвестора, который заинтересовался муниципальным объектом, и хочет приобрести его на торгах. Все шаги на этом пути, в принципе, незначительные, если в штате компании есть юрист или специалист по торгам. Но если такого специалиста нет, это становится довольно сложной задачей. Также инвесторов волнуют юридические вопросы, и мы представляем эту услугу, а также помогаем решить вопрос финансирования, предоставления кредита на выкуп объектов – банк уже разработал инвестиционные финансовые инструменты, с применением которых ставка по кредиту может постепенно снижаться вслед за ключевой ставкой Центробанка, – перечислил ключевые моменты Арсений Колобов.

Презентацию продуктов Сбера для предпринимателей продолжил начальник подразделения организации кредитования клиентов малого бизнеса Иван Зубанов. Он рассказал участникам сессии о том, как прибрести коммерческую недвижимость без собственных вложений, при этом максимально защитить себя от многих коммерческих рисков. А его коллега, руководитель направления по ИИ-трансформации клиентов Илья Трофимов познакомил с возможностями трансформации в бизнесе, которые предоставляет предпринимателям использование искусственного интеллекта.

Инвестиционная сессия «Ангарск – пульс инвестиций». Фото: А.Федорова

Инвестиционная сессия «Ангарск – пульс инвестиций». Фото: А.Федорова

Инвестиционная сессия «Ангарск – пульс инвестиций». Фото: А.Федорова

Темы для активного диалога

Завершилась инвестиционная сессия «Ангарск – пульс инвестиций» панельной дискуссией, в ходе которой эксперты ответили предпринимателям на самые разные вопросы.

Инвестиционная сессия «Ангарск – пульс инвестиций». Фото: А.Федорова

Инвестиционная сессия «Ангарск – пульс инвестиций». Фото: А.Федорова

Инвестиционная сессия «Ангарск – пульс инвестиций». Фото: А.Федорова

Инвестиционная сессия «Ангарск – пульс инвестиций». Фото: А.Федорова

Одним из самых актуальных был вопрос о и безопасности данных в эпоху развития искусственного интеллекта. Как прокомментировал Алексей Кузьмин, чтобы обезопасить себя от возможной утечки информации, нужно пользоваться только полностью одобренными, соответствующими российскому законодательству нейросетями и генеративными моделями, например, GigaChat. И соответственно, не использовать модели, данные которых находятся на зарубежных серверах.

Инвестиционная сессия «Ангарск – пульс инвестиций». Фото: А.Федорова

Темой для активного диалога стал вопрос о том, в какие сферы экономики сейчас предпочтительнее инвестировать. Как пояснил Арсений Колобов, в нашем регионе это всё, что связано с добычей полезных ископаемых, телекоммуникационными направлениями, транспортом и логистикой, а также с недвижимостью в сфере гостеприимства.

Инвестиционная сессия «Ангарск – пульс инвестиций». Фото: А.Федорова

– Мы регулярно мониторим, в какие отрасли наиболее выгодно вкладывать средства, какие могут принести самый выгодный доход, информируем об этом бизнес, заинтересовывая предпринимателей в приобретении активов, – подчеркнул эксперт.

Марина Романова, начальник управления малого и среднего предпринимательства министерства экономики и промышленного развития Иркутской области:

Инвестиционная сессия «Ангарск – пульс инвестиций». Фото: А.Федорова

– Встречи бизнеса и власти – это всегда мероприятия, которые позволяют государственным структурам выяснить проблемы и боли предпринимателей, и наметить совместные пути их решения. А объединяющим звеном между бизнесом и властью является Сбер, который занимается не только своими финансовыми продуктами, но и развитием территорий за счёт привлечения инвесторов. В частности, каждый цифровой продукт или сервис Сбера работает на развитие бизнеса, чтобы предпринимателям было легче, понятнее решать свои задачи. Также у Сбера очень продвинутая аналитическая система, и все продукты, сделанные на этой базе, помогают предпринимателям объективно взглянуть на сегодняшнюю ситуацию в экономике.

Кроме того, на таких инвестиционных сессиях есть возможность напрямую задать вопрос представителям власти и финансовым экспертам, а также расширить свои деловые связи, найти новых партнёров, рассказать о себе и популяризировать свой бизнес.