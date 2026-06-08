Глава ВТБ спрогнозировал снижение ключевой ставки до 12% к концу 2026 года

Ключевая ставка Банка России к концу 2026 года, вероятнее всего, будет находиться ближе к 12%, рассказал ТАСС глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Петербургского международного экономического форума. По его словам, такой прогноз основан на экстраполяции текущих темпов снижения регулятора.

«Ну видите, темпы, с которыми сегодня Центральный банк снижает [ключевую ставку], если так экстраполировать до конца года, то, скорее, ближе к 12% [годовых] будет. Если не произойдет каких-то чрезвычайных в одну или в другую сторону происшествий», – отметил Костин.

Согласно среднесрочному прогнозу Банка России, ключевая ставка в 2026 году в среднем за год составит 14–14,5%. Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказывал мнение, что ЦБ может снизить ставку до 10% к концу года.

Ранее Андрей Костин рекомендовал россиянам с горизонтом планирования один год разместить 1 млн руб. на банковских депозитах. В качестве второго источника фиксированной доходности он назвал корпоративные облигации надежных компаний.