Шопинг за бугром: почему покупки одежды за рубежом растут быстрее российских продаж на 6%

В России наблюдается бум трансграничной торговли. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), с января по апрель жители страны потратили на покупку одежды и обуви через зарубежные сервисы 24,5 млрд рублей. Это на 21,7% больше, чем год назад. Для сравнения, продажи этих товаров внутри страны выросли значительно скромнее — всего на 15,8%, до 672,8 млрд рублей. Таким образом, зарубежный шопинг растет почти на 6 процентных пунктов быстрее отечественного ритейла, сообщает газета "Ведомости".
По оценкам председателя совета по развитию электронной торговли ТПП Алексея Федорова, рост еще более впечатляющий: реализация одежды выросла на 17%, а обуви — на 12–18%.
Почему это происходит?
Эксперты выделяют две главные причины:
- Ассортимент: У россиян появилась возможность покупать бренды, которые ушли из страны или представлены ограниченно.
- Цена: Зарубежные площадки предлагают более низкие цены. Как отмечает генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс, иностранные продавцы могут демпинговать благодаря тому, что товары трансграничной торговли не облагаются НДС так же, как российская розница.