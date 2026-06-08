Лидеры ЕС озвучили ключевые условия перемирия на Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским обозначили условия для урегулирования конфликта на Украине. Совместное заявление лидеров ЕС опубликовано на сайте британского правительства, передаёт РБК.

В документе названы ключевые условия перемирия:

- немедленное и полное прекращение огня;

- текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров;

- гарантии безопасности Украины после вступления в силу режима перемирия;

- защита интересов безопасности стран ЕС при любом варианте соглашения;

- сохранение заморозки российских активов до урегулирования вопроса компенсаций Украине.



Также в заявлении говорится, что Стармер, Макрон и Мерц поддерживают прямые переговоры между Россией и Украиной при участии США и европейских стран.Европейские лидеры подтвердили, что продолжат координацию по украинскому вопросу в преддверии саммита G7, встречи «коалиции желающих» и саммита НАТО. В числе обсуждаемых мер — дальнейшее давление на российскую экономику, увеличение военной поддержки Украины, наращивание производства перехватчиков, а также совместная разработка противобаллистических и дальнобойных систем.

Президент России Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что Москва готова к компромиссам, достигнутым в Анкоридже, но Киев их принять не готов, так как это приведет к потере власти нынешним руководством. Для начала диалога остановка боевых действий не требуется.