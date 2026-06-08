Рост упирается в ставку: Ведяхин — о трёх фазах перестройки российской экономики

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал на ПМЭФ о фазах глубинной структурной трансформации экономики страны.

Экономика России становится более связанной, технологически плотной и опирающейся на внутренний спрос. Трансформация сделала экономику устойчивее, но породила новую уязвимость: стабильность теперь зависит от скорости и точности реакций Банка России.

«Российская экономика прошла три фазы структурной трансформации. Сначала рынок капитала переориентировался с внешних на внутренние источники — внешний долг снизился более чем вдвое, c $ 732 млрд в 2014-м до $309 млрд сегодня. Затем полностью изменилась архитектура платежей и торговли: доля расчётов за экспорт в рублях выросла с 13% в 2019 году, до 65%. И наконец, сместились секторальные пропорции: ИТ-сектор вырос на 28%, а его доля в ВВП увеличилась с 2,9% до 3,8%. Однако инвестиционная активность стала слабее. В первом квартале 2026 года падение составило 14,5%. Жёсткая денежная политика помогла стабилизировать инфляцию, но сегодня начинает сдерживать структурную трансформацию. Поэтому следующий шаг к перезапуску роста лежит в плоскости постепенного снижения ставки», — Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.