Развитие рынка цифровых финансовых активов требует взвешенного подхода к допуску стейблкоинов

На рынок следует допускать только прозрачные стейблкоины с понятным механизмом привязки к валюте. Ключевое значение имеют ясные правила обращения и погашения, понятная структура рисков, а также раскрытие информации для участников рынка, считает первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Своими соображениями он поделился на XXIX Петербургском международном экономическом форуме.

«На рынок следует допускать прежде всего стейблкоины с понятным механизмом привязки к базовой валюте и высокой надёжностью. Участники рынка должны понимать, что гарантирует стабильность инструмента: надёжность эмитента, обеспечение или иная конструкция, встроенная в понятный правовой режим. Именно такие инструменты, а не модели с непрозрачной структурой и неясным механизмом поддержания стоимости, могут быть допущены на регулируемый рынок», – Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.