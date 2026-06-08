62% работающих иркутян не боятся ничего, связанного с работой

62% трудоустроенных жителей Иркутска не испытывают никаких страхов, связанных с работой, показал опрос SuperJob. Наиболее распространенным опасением горожан стало увольнение – его упомянули 12% респондентов.

«На втором месте – страх недооцененности и маленькой зарплаты (10%). Третью строчку занимает опасение оказаться невостребованным специалистом (9% голосов). 5% опрошенных боятся руководства, еще по 4% – общей нестабильности или не справиться с обязанностями», – сообщили аналитики.

Банкротства предприятия, задержки зарплаты и отсутствия карьерного роста опасаются по 3% респондентов. Другие фобии, включая страх выгорания, перегрузки или обмана, отмечают по 1% опрошенных.

Женщины чаще мужчин боятся недооцененности и маленькой зарплаты, а также того, что не справятся с работой. Мужчины же больше опасаются увольнения, нестабильности и обмана со стороны работодателя. В опросе приняли участие работающие жители Иркутска.