Аэропорт Братска обслужил почти 80 тыс. пассажиров с начала года

Аэропорт Братска за первые пять месяцев 2026 года обслужил 78 537 пассажиров и обработал около 100 тонн груза и почты, сообщила авиагавань. Самолеты совершили 1 456 взлетов и посадок.

«Практически стопроцентная загрузка воздушных судов на регулярных рейсах свидетельствует о стабильном спросе со стороны жителей Братска и северных районов Иркутской области. В мае мы начали предоставлять услуги технической посадки новому партнеру в сфере грузовых авиаперевозок – компании "Авиастар-ТУ"», – отметил управляющий директор аэропорта Сергей Денисенко.

Наиболее востребованным направлением стал Новосибирск – 24 312 пассажиров. Второе место заняла Москва (19 236 человек), третье – Иркутск (16 796 пассажиров). Еще около 18 тысяч человек перевезли чартерные и специальные рейсы. Наибольший пассажиропоток зафиксирован в мае – 17 198 человек.

Аэропорт Братска принимает самолеты различных типов – от миниатюрной Cessna-172 до тяжелого Ан-124-100 «Руслан» взлетной массой более 500 тонн. В летний период авиагавань ожидает дальнейшего роста перевозок: в июле и августе запланировано увеличение частоты рейсов в Новосибирск и Москву. Через Братск также летают самолеты Ту-204 Почты России. Самыми популярными зарубежными направлениями стали Душанбе, Ереван, Алматы, Баку и Ташкент.