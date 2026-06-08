Потребность в строителях в Иркутской области выросла на 12% за пять месяцев

Потребность в специалистах строительной отрасли в Иркутской области за пять месяцев 2026 года увеличилась на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Кадровый центр «Работа России». В тройку самых востребованных профессий вошли арматурщики, каменщики и монтажники.

«Максимальный уровень дохода в регионе (294 400 рублей) зафиксирован среди сварщиков с сертификатом НАКС, работающих вахтовым методом. Такой высокий заработок обусловлен необходимостью иметь сертификат, физической нагрузкой и работой в удаленных районах, где доход дополняется районными коэффициентами и северными надбавками», – сообщили в Кадровом центре.

Опытный монтажник может получать до 130 тыс. рублей, а высококвалифицированный монтажник технологических трубопроводов – до 246 тыс. рублей. Машинисты спецтехники поездов зарабатывают в среднем 200,9 тыс. рублей, прорабы – до 195,1 тыс., а руководители строительных проектов – до 240 тыс. рублей.