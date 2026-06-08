В Приангарье усилят маркировку сельхозживотных для ветеринарного контроля

Служба ветеринарии Иркутской области усилит работу по маркировке сельскохозяйственных животных для обеспечения ветеринарного благополучия в регионе. Особое внимание будет уделено разъяснению значимости профилактических мер населению.

«В своем выступлении на заседании правительственной противоэпизоотической комиссии заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев подчеркнул, что регионам важно постоянно следить за текущей ситуацией в области ветеринарного благополучия. В том числе обеспечить полноценный и качественный учет сельхозживотных в цифровом виде», — отметил руководитель службы ветеринарии региона Андрей Лим.

Учет сельскохозяйственных животных в Иркутской области с ноября 2020 года ведется с использованием региональной системы «Регагро». В 2024 году система интегрирована с федеральным компонентом «Хорриот», что позволяет передавать сведения о животных онлайн.

В настоящее время в системе «Хорриот» зарегистрировано 255 660 голов крупного рогатого скота, 66 476 овец и коз, 23 156 лошадей и 140 648 свиней. Интеграция региональной и федеральной баз данных направлена на оперативный мониторинг эпизоотической ситуации и своевременное принятие профилактических мер для защиты поголовья от заболеваний.