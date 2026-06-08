Иркутская область заняла 16 место в общероссийском рейтинге доступности бензина

Москва заняла первое место по росту цен на бензин с начала года, за ней следуют Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, пишет РИА Новости.

«В региональном разрезе динамика бензиновых цен заметно различалась, однако превышение над инфляцией наблюдалось во всех субъектах РФ», – резюмируют эксперты.

Красноярский край находится на 13-м месте, Иркутская область – на 16-м, Новосибирская область – на 24-м, Республика Бурятия – на 33-м.

Последние пять строк таблицы представляют регионы с худшими показателями. На 81-м месте – Республика Северная Осетия – Алания, на 82-м – Кабардино-Балкарская Республика, на 83-м – Республика Дагестан, на 84-м – Чеченская Республика, на 85-м – Республика Ингушетия.

В апреле в среднем по России цена АИ-92 поднялась относительно декабря прошлого года на 3,5%, АИ-95 – на 3,4% при общей инфляции 3%. Однако если сравнивать с прошлогодними ценами, то превышение остается большим – на 12,5%, что значительно выше инфляции за этот же период.