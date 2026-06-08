Инвестиционный форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Красноярск» пройдёт 19 июня

19 июня центром инвестиционного притяжения станет Сибирь, где пройдёт Инвестиционный форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Красноярск». Форум объединит экспертов финансового рынка, руководителей крупнейших компаний и инвесторов, задающих вектор развития российской экономики.

Сибирь – один из опорных макрорегионов страны. Здесь сосредоточены ключевые отрасли – от добычи угля и гидрогенерации до нефтехимии, металлургии и лесопромышленного комплекса. Развитие международных транспортных коридоров и расширение железнодорожного сообщения создают новые инвестиционные возможности в логистике, экспорте и межрегиональной кооперации. А жители региона проявляют всё больший интерес к инвестициям и активнее участвуют в фондовом рынке как частные инвесторы.

Инвестиционный потенциал региона и стратегии для частных инвесторов и бизнеса участники обсудят в ходе сессий в течение всего дня.

Среди ключевых сессий:

Пленарная сессия: 2026 год: новые вызовы или переход к устойчивому развитию?

Макроэкономика России и региональные траектории промышленного роста: разговор экономистов

Инструменты финансовых рынков для корпоративного казначейства. Сессия для юридических лиц

Топ идей 2026: презентация инвестиционной стратегии

В программе также мероприятия в рамках Школы юного инвестора: юные гости смогут узнать, как начать путь в финансах и управлять капиталом, и создать собственный проект в сфере инвестиций.